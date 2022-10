Il 13 Ottobre è nata ufficialmente l’Associazione Asd-Aps Liberi Eventi. A darne annuncio il suo Presidente, il celebre scrittore e aforista di Nettuno Michele Cioffi, che dalla pubblicazione del suo libro “Non avrai bisogno di chiedere” è riuscito con caparbietà, coraggio e merito ad inanellare un successo dopo l’altro, dai riconoscimenti letterari a quelli a Teatro con un tour nazionale in corso fino al successo strepitoso del suo Cortometraggio “Il Privilegio dell’Ultima Onda” capace di raccogliere in soli 3 mesi ben 20 riconoscimenti nazionali ed internazionali. Liberi Eventi sarà una vera e propria “casa della cultura” avvalendosi di professionisti e artisti, cercherà in modo capillare sull’intero palcoscenico nazionale di creare, organizzare ed eseguire eventi multidisciplinari che possano spaziare da rappresentazioni teatrali, realizzazione di sceneggiature, cortometraggi, eventi musicali, di danza, pittura e tutto quello che davvero possa essere riconducibile al mondo artistico. Liberi Eventi si propone per Statuto e scelta personale del suo Presidente, di porsi sempre accanto inoltre a tutte le associazioni disabili del Territorio, come lo scrittore Michele Cioffi già ha fatto in questi anni non solo artistici, per ultima la co-partecipazione alla bellissima manifestazione a favore dei ragazzi di Aipd Anzio e Nettuno dello scorso 9 Ottobre. “Massimo risalto a livello nazionale sarà dato alla valorizzazione del territorio, e massima possibilità di partecipazione sarà data dal Presidente alla valutazione di progetti provenienti dalle altre associazioni di settore e/o alla possibilità di partecipazione nella stessa Associazione Liberi Eventi.” Così un emozionato Michele Cioffi nel presentare la sua nuova creatura.

Indirizzo di posta elettronica sulla quale contattare l’Associazione:

asdapsliberieventi@sicurezzapostale.it