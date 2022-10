Anzio Innocenzo XII: Bentornato da prof. Il Progetto con un ex-alunno, ora docente all’università di Daythona in Florida

Bentornato da prof.! Al via anche quest’anno il progetto didattico con un ex-alunno dell’Innocenzo XII, ora docente all’università di Daythona Beach in Florida Dal 4 al 10 ottobre scorso si è svolta la settimana dedicata allo spazio e a tal fine il 20 ottobre, presso l’auditorium dell’Innocenzo XII di Anzio, noi studenti abbiamo partecipato alla conferenza SPACE(4.0) FOR ALL IN SPACE WEEK, in cui sono stati affrontati temi relativi alla tecnologia e alla divulgazione scientifica per potenziare le competenze scientifiche dei liceali nella logica delle discipline STEM, impostazione didattica che ha fatto guadagnare allo storico liceo scientifico e linguistico di Anzio un badge da parte dell’USR Lazio. Per dare continuità a questa sperimentazione didattica, si è scelto un protagonista d’eccezione ( ma ben noto a noi studenti dell’Innocenzo per alcune lezioni già tenute in DaD), l’Ing. Riccardo Bevilacqua, docente dell’Università di Daythona Beach in Florida, ex alunno, ora prof. di Ingegneria aerospaziale che collabora con la NASA per la gestione dei satelliti. Infatti, dopo i saluti del Dirigente Scolastico, dott.ssa Antonella Femminò, e l’introduzione dei lavori da parte dei professori Tamara Maio e Carlo Samà, referenti del progetto, il prof. Bevilacqua ha trascorso una mattinata scolastica presso il suo Liceo, ma questa volta da docente impegnato in una lezione molto interessante sul moto e sul funzionamento dei satelliti. La nostra curiosità di studenti è stata molto stimolata e il dibattito è divenuto molto interessante, poiché Bevilacqua ha risposto agli interventi, ha dialogato con noi ragazzi, ha seguito con interesse l’illustrazione del nostro sito internet climatedetective22innocenzoxii– realizzato al termine dell’anno scolastico 2021/2022 -, ma soprattutto ci ha dimostrato che, grazie allo studio, i traguardi e gli obiettivi della vita sono raggiungibili. Al termine di questa giornata scolastica, ricca di emozioni, la Dirigente scolastica, dott.ssa Femminò, ha consegnato al prof. Bevilacqua una targa in segno di ringraziamento, di amicizia e di alleanza educativa con il Liceo “Innocenzo XII”, affinché gli studenti continuino ad osservare l’incantevole bellezza della Terra dall’alto ma con i piedi bel saldi nello sforzo comune di abitare responsabilmente la nostra “casa” comune.

I ragazzi della 2Cs