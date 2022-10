Anzio. A Villa Sarsina il concerto ‘Note d’Autunno’ presentato dall’Istituto Comprensivo Anzio I

Si è tenuto questa mattina il concerto Note d’Autunno presentato dall’Istituto Comprensivo Anzio I, per inaugurare il nuovo anno scolastico. Nella splendida cornice di Villa Corsini Sarsina, la Sala Consiliare ha ospitato gli alunni delle classi terze sotto la direzione delle professoresse Francesca Pradella e Sandra Petriconi, coadiuvate dal prof. Christian Montagna. I giovani talenti hanno eseguito un repertorio vario strumentale con chitarre e tastiere, partendo da brani altamente significativi come Inno alla gioia Beethoven, divenuto motivo ufficiale de ll’UE dal 1985, a brani di cantautori pop di rock, come Bennato, Jovanotti, Pink Floyd, Ricchi e Poveri e Pausini. In chiusura, è stato eseguito l’ d’Italia Inno di Goffredo Mameli, come buon auspicio per una ripartenza della scuola serena e sicura dopo anni di pandemia e restrizioni. Il concerto è stato ampiamente gradito dal pubblico in sala ed ha visibilmente commosso la Dirigente Scolastica dell’Istituto, dott.ssa Enza Di Lillo, che ha così commentato: «La musica è uno dei più potenti strumenti per l’at tuazione efficace dell’inclusione a scuola: è un linguaggio universale, in grado di mettere in comunicazione anche mondi, culture e persone apparentemente distanti tra loro e riesce a parlare al cuore di tutti gli studenti, con un pentagramma universale fatto di note e parole; credo fermamente che lo studio della musica a scuola sia importante perché consente di sperimentare un approccio multisensoriale, di scoprire la propria emotività e di sviluppare la propria affettività ». L’evento è solo il primo di una lunga serie di iniziative promosse dalla Dirigente Scolastica per sensibilizzare gli studenti alle diverse forme d’arte. Già in diverse occasioni, l’interesse verso la musica e le altre forme di arte era stato palesato dalla dott.ssa Di Lillo, che, ha arricchito l’offerta formativa dell’Istituto con progetti curricolari ed extracurricolari volti allo sviluppo delle intelligenze musicale e artistica.

C.M.