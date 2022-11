Guida Michelin 2023 le stelle del Lazio

Con un numero eccezionale di 385 stelle la Guida Michelin 2023 mostra un nuovo record di qualità per la gastronomia in Italia, uno dei campi in cui il Bel Paese eccelle senza indugi. Quest’anno più che mai, ancora tanti giovani chef premiati con le stelle, 20 sotto i 35 anni, e in totale un numero eccezionale di nuove stelle, 40, anche in piccole località di provincia.

Vediamo le stelle assegnate ai ristoranti del Lazio

Tre stelle Michelin:

Osteria Francescana Roma / San Pietro- Roma Città del Vaticano.

Due stelle Michelin:

Roma – Acquolina N

Roma – Enoteca La Torre N

Roma – Il Pagliaccio

Una stella Michelin:

Acquapendente – La Parolina

Acuto – Colline Ciociare

Ariccia – Sintesi N

Fiumicino – Il Tino

Fiumicino – Pascucci al Porticciolo

Genazzano – Aminta Resort

Labico – Antonello Colonna Labico

Pontinia – Materiaprima

Ponza – Acqua Pazza

Rivodutri – La Trota

Roma – All’Oro

Roma – Aroma

Roma – Glass Hostaria

Roma – Idylio by Apreda

Roma – Il Convivio Troiani

Roma – Imàgo

Roma – La Terrazza

Roma – Marco Martini Restaurant

Roma – Moma

Roma – Per Me Giulio Terrinoni

Roma – Pipero Roma

Roma – Pulejo N

Roma – Zia

Terracina – Essenza

Vitorchiano – Casa Iozzìa