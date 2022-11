Spari e feriti. Il PD: Ad Anzio cresce l’insicurezza

“Condividiamo la nota del segretario Regionale del Pd, Bruno Astorre, dopo l’ennesima sparatoria nella città di Anzio. Cresce l’insicurezza, i cittadini sono preoccupati e il Ministero ancora non ci fa sapere se ci sono o meno i presupposti per lo scioglimento del Comune per condizionamento della criminalità. Ma prima di questo c’è una cosa importante: si chiama sicurezza percepita e possiamo garantire che ad Anzio, purtroppo, è ai minimi termini. “Preoccupante quanto avvenuto ad Anzio dove due cittadini, a distanza di poche ore, sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco, uno addirittura

in pieno giorno e in una strada molto trafficata. Mi auguro che le forze dell’ordine facciano luce sulla vicenda individuando al piu’ presto i responsabili”.

Scrive in una una nota il PD di Anzio.