Consegna di generi alimentari e mascherine chirurgiche presso la sede della Caritas di Anzio

Giornata segnata dalla beneficienza ad Anzio per il Rotary Club Costa Neroniana.

Questa volta nella mattinata del 15 novembre 2022 si è rinnovata la collaborazione con la Caritas di Anzio presso la sede di Via Giacomo Matteotti.

La Caritas è un organismo che cerca di sensibilizzare, da tempo ormai, la comunità tutta alla pratica della carità, purtroppo crescendo sempre più la richiesta di necessità primarie: il Rotary Club su queste tematiche è sempre in prima linea con un’attività di aiuto concreto.

Per capire a fondo il problema e la sua dimensione numerica basta leggere il ventunesimo rapporto su povertà ed esclusione sociale della Caritas Italiana presentato il 17 ottobre 2022: dal rapporto emerge che esistono tanti tipi di povertà acuite dalla pandemia, ancora in corso, ed anche dagli effetti della guerra in Ucraina.

Ecco i numeri: nel 2021 i poveri assoluti nel nostro Paese sono stati circa 5,6 milioni, di cui 1,4 milioni di bambini.

Proprio su questa scia il Rotary Club Costa Neroniana non può rimanere indifferente e non si è lasciato sfuggire l’occasione per aiutare con i propri mezzi e le proprie capacità le persone bisognose del territorio che si rivolgono appositamente alla Caritas come punto di sostegno necessario per la propria vita: precisamente nella direzione tracciata dal rapporto sopra menzionato.

Difatti il Presidente del Rotary Club Costa Neroniana, Gilberto Zampighi, accompagnato da soci del club, ha consegnato alla Caritas di Anzio due tipologie di beni che per ragioni diverse saranno impiegati per sostenere i bisogni della comunità.

Il primo bene consegnato sono stati vari generi alimentari basilari per il sostentamento fisico e materiale delle persone: beni che il più delle volte si danno per scontati nella vita quotidiana non accorgendosi come possano essere beni fondamentali per chi sta attraversando un momento difficile.

Il secondo bene consegnato sono le mascherine chirurgiche note a tutti oramai in questi due anni di pandemia. Si può tranquillamente sostenere che anche tale tipologia di bene sia diventato una necessità primaria e come tale indispensabile per le persone attualmente in difficoltà. Questo perché il Covid-19 non ha ancora terminato la propria parabola, da qui la necessità di continuare a proteggersi anche con lo strumento delle mascherine.

Si ricorda come il Rotary Club Costa Neroniana già nei mesi precedenti si era reso protagonista di un’iniziativa, tra le tante, sempre per contrastare la diffusione del Covid-19 donando test antigenici per l’individuazione dell’infezione: in quell’occasione il service era indirizzato alle persone senza fissa dimora.

Il Presidente Gilberto Zampighi ha ringraziato la responsabile della Caritas di Anzio, la Sig.ra Palmira Federici, con cui ormai si è instaurato un vero e proprio rapporto sinergico con lo scopo di aiutare la comunità e le persone più deboli ad uscire dal momento di difficoltà con degli aiuti concreti: visto il sodalizio creato in questi anni per il futuro non mancheranno nuove occasioni per collaborare nell’interesse delle persone del territorio.