“Siamo positivi”, i Carta Bianca in scena al teatro Brancaccio con il nuovo spettacolo

I Carta Bianca, mercoledì 7 dicembre, in scena nel Teatro di Roma, lo storico Brancaccio, con il nuovo spettacolo “Siamo Positivi”. Daniele Graziani e Lucio Dal Maso: “Vi aspettiamo numerosi, una grande emozione calcare il palcoscenico nel Teatro tanto caro al Maestro Proietti”

“Una grande emozione essere protagonisti nel cartellone del Teatro di Roma, il Brancaccio, tanto caro al Maestro Gigi Proietti, tempio di mostri sacri come Anna Magnani, Totò, Ettore Petrolini, Aldo Fabrizi e tantissimi altri artisti di valore assoluto. Un punto di arrivo importante, ma per noi anche una nuova partenza, in un teatro prestigioso ed immenso. Vi aspettiamo numerosi, il vostro gradimento è per noi fonte di vita ed ispirazione”.

Così Daniele Graziani e Lucio Dal Maso, in arte I Carta Bianca, dopo l’esperienza televisiva a Italia’s Got Talent, annunciano il loro nuovo spettacolo “Siamo Positivi”, al Teatro Brancaccio di Roma. Un titolo che prende spunto da una frase che purtroppo ha cambiato il suo significato negli ultimi 2 anni e che il duo comico utilizzerà come pretesto per portare in scena uno show che cercherà di scrollare di dosso questa negatività che ormai regna sovrana! E lo faranno in una carrellata di quadri paradossali, a volte no sense, spesso grotteschi, ricchi di caricature delle personalità con cui siamo costretti a confrontarci tutti i giorni: file dal medico, usurai, falsi funerali, ciarlatani dello show business, piattaforme streaming, schizofrenia social sono solo alcune delle corde che verranno toccate per portare sulla scena il mondo che viviamo, dove le cose che sembravano più assurde sono ormai il quotidiano.

Sul Palco insieme a loro la bellissima attrice Sara Santostasi, già protagonista di “Dirty Dancing”, “Don Matteo” e “Ballando con le stelle”. Nel loro viaggio di gag, musica e parodie verrà esasperato il cinismo che ormai ci circonda, “smodando” le fobie e l’insoddisfazione che la pandemia ha solamente incrementato.

NOTE DI REGIA

Finalmente, dopo due anni di costrizione e chiusura a causa della Pandemia Covid-19, si è tornati alla riapertura. La voglia di tornare a vivere la nostra quotidianità si fa sentire. Oltre a questo, anzi, ancora di più, si fa sentire la voglia di tornare a quella spensieratezza e a quella gioia che, per due anni, ci è stato impossibile vivere. Ed è proprio questo lo spirito con cui I Carta Bianca tornano sul palco, con il testo inedito “Siamo Positivi”. Il titolo può risultare ingannevole, in quanto sembrerebbe ricatapultarci all’interno di quel momento buio per il mondo che tutti vogliamo lasciarci alle spalle. Ma il significato è ben altro. Lo spettacolo è un inno al ritorno alla nostra quotidianità, a quelle piccole cose che abbiamo sempre dato per scontate, ma che ci sono state tolte. È un inno alla risata, al non prendersi troppo sul serio, e all’acquisire quella capacità di ironizzare, senza svilire, anche su quanto di più grave possa capitarci nella vita. Con il chiudersi della situazione di allarme, molte sono state le proposte di spettacolo riguardo l’emergenza sanitaria. Ma “Siamo Positivi” propone una veste nuova, grazie all’imprinting inconfondibile di Daniele Graziani e Lucio Dal Maso, che, nei loro spettacoli, sono sempre in grado di trovare l’equilibrio perfetto tra la tenacia delle cose antiche, per dirla con Gaber, e tutte le novità e la freschezza che il progresso e il futuro ci possono portare.

Mercoledì 7 Dicembre 2022 ore 21,00

I CARTA BIANCA IN SCENA AL TEATRO BRANCACCIO – ROMA

SIAMO POSITIVI

con la partecipazione di SARA SANTOSTASI

aiuto regia SONIA MERCHIORRI

costumi VALENTINA GIURA

scene NAZARENO MATTEI

produzione GIANLUCA CASSANDRA per OPERA

Testo e regia di DANIELE GRAZIANI e LUCIO DAL MASO

BOTTEGHINO TEATRO BRANCACCIO

Via Merulana, 244 – 00185 Roma

orario apertura al pubblico

dal martedì al sabato h. 16:00 – 19:00

la domenica la biglietteria apre al pubblico in orario di spettacolo, se previsto

whatsapp: 344 1455127 – il servizio è attivo dal martedì al venerdì in orario 16:00 – 19:00

BIGLIETTI IN VENDITA SU WWW.TICKETONE.IT

BIGLIETTI IN VENDITA PRESSO TABACCHERIA BISY CAFE’ – VIADELLA LIBERAZIONE 84, NETTUNO (RM)

Poltronissima 25 euro

Poltrona 20 euro