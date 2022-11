Anzio. Crolla l’intonaco nella succursale del Liceo Chris Cappel di via Fratini

Oggi pomeriggio intorno le 15,00, è crollata parte dell’intonaco che riveste il soffitto della succursale del liceo Chris Cappell College di Anzio di via Oberdan Fratini. L’edificio versa in condizioni estremamente degradate e da anni viene denunciato dai genitori degli studenti le condizioni disastrate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Anzio. Il crollo fa aumentare i dubbi che l’edificio sia in possesso dei requisiti di sicurezza necessari. Lo scorso anno gli studenti avevano segnalato e le infiltrazioni d’acqua nel soffitto, e richiedendo un interventi urgenti per l’edificio.