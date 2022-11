Missione compiuta: Un Angelo Per Amico ha consegnato le donazioni al Bambino Gesù di Palidoro

Missione compiuta. La Stanza dei Desideri del Bambino Gesù a Palidoro è…piena.

Un Angelo Per Amico 2000 in data 15 Novembre ha consegnato tutte le vostre donazioni e tutti i vostri sorrisi

È stata una giornata emozionante che abbiamo vissuto per tutti i nostri volontari e amici. Tutti coloro che ci hanno creduto e hanno lavorato fortemente per “riempirla”.

Sul campo, con i video, telefonicamente, raccogliendo in prima persona…Tutti.

Una sensazione indescrivibile per Noi, per Voi, per i Medici, per tutti i presenti…e per i tantissimi genitori. Vedere man mano che si riempiva…ci ha resi orgogliosi

Noi ci teniamo a ringraziarvi…

Siamo fieri di avere dei volontari come Voi. Siamo una squadra che regala sorrisi

È stato bello anzi bellissimo raggiungere questo obiettivo insieme. Perché alla fine…si può.

La Stanza dei Desideri è nuovamente piena e questo lo dobbiamo a tanti

Prima di salutarci, volevamo mandare un forte abbraccio a tutti quei genitori

Madri e Padri dal cuore d’oro!

Non vi lasceremo mai soli!