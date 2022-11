Bilancio positivo per Convegno per un turismo sostenibile per la Città di Nettuno

Bilancio positivo per il “Primo convegno per un turismo sostenibile per la Città di Nettuno” svoltosi mercoledì 23 novembre 2022, con il patrocinio della Città di Nettuno concesso dal Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati che ha ritenuto valida e meritevole l’iniziativa che propone la riunificazione di tutte le parti sane della Città per un progetto comune sul turismo sostenibile. “…che soddisfi le generazioni presenti senza danneggiare quelle future” questa la definizione del termine sostenibile riportata nel “Rapporto Brundtland” del 1987 alla conferenza ONU, definizione che è servita da orientamento e filo conduttore alla conferenza. Durante la conferenza è emerso l’enorme potenziale culturale e paesaggistico della Città di Nettuno, luogo ricco di risorse tangibili ed intangibili, tradizioni e storia che, nonostante numerose disattenzioni sotto il punto di vista turistico e storico-artistico, continua ad attrarre ed affascinare i non residenti che la visitano. Si ringrazia il Comune di Nettuno ed i dipendenti comunali che, se pur in calo di organico e non senza sacrificio, stanno consentendo lo svolgimento di manifestazioni importanti come questa. Inoltre si ringraziano il Preside Gennaro Bosso dell’Istituto Tecnico Superiore Emanuela Loi di Nettuno nonché le Prof.sse Rosanna Forcina e Tiziana Aleandri che hanno dimostrato un interesse particolare nel proporre un’offerta didattica eterogenea ai propri allievi. Un grazie al Presidente dell’Università Agraria di Nettuno Giampiero Gabrieli per la visione strategica a proposito dei progetti” green” riguardanti il collegamento tra il centro città ed il bosco di foglino, grazie al Dott. Pio Trippa ex dirigente a livello ministeriale nonché autore di libri importanti sul turismo legato al territorio. Ancora un grazie all’Arch. Camillo Palma ed all’Arch. Cosimo Pica per aver rispettivamente messo a disposizione della platea quarant’anni di esperienza professionale, all’Arch. Carmen Iezza per le slide e la splendida impostazione grafica, al Manager turistico Angelo Accetto per l’entusiasmo trasmesso hai ragazzi dell’ istituto E. Loi, al Prof. Giorgio Pagliuca per aver esposto, con fermezza e chiarezza, le sue tesi frutto di anni d’insegnamento. Un grazie ai rappresentanti delle associazioni, Claudio Della Millia per i ristoratori, Nando Taurelli che è riuscito a creare, con amore e passione, tramite la figura di Marcantonio Colonna e la “Voga Veneta”, un rapporto di stima tra la Città di Venezia e quella di Nettuno, a Gianni Moracci dell’atletica ASD Neptunia ed il campione di baseball Bruno Laurenti per aver capito l’importanza della “ricaduta turistica” dello sport a vantaggio della Città, all’ass. Stella del Mare nella persona del Presidente Gianfranco Rabini ed alla sua indiscutibile propensione alla cura e valorizzazione del nostro territorio, a Stefano Saltini e Silvia Straulino in rappresentanza dei commercianti di piazza Mazzini che lavorano per il decoro del centro cittadino, all’Arch. Fausto Onori per aver illustrato il progetto per la “Passione di Cristo” presentato all’UNESCO dall’associazione Ente Nettunese Sacre Rappresentazioni ed Eventi, Dott. Enzo Natuzzi del neonato Comitato Dialogo che ha sottolineato l’importanza di una comunicazione pacata e distesa tra tutte le parti chiamate incausa, a Daniele Occhiodoro Presidente del Consorzi o Turistico Mare di Roma testimonianza importantissima di coesione tra le varie istituzioni del litorale laziale. Infine si ringraziano i giornalisti delle varie testate presenti in sala, i fotografi nella persona di Americo Salvatori e Roberto Faccenda pe r le immagini che testimoniano l’interesse riscosso da questo evento tanto atteso dalla Città. In conclusione è stato accolto con entusiasmo il progetto di un “ proposto dall’organizzatore Dott. Simone Massari, articolato Piano di coesione per il turismo in punti ed obiettivi specifici che porti, al più presto, all’istituzione di un “Tavolo per il turismo” . Tale iniziativa, aggiunge l’organizzatore, dovrà seguire un cronoprogramma da seguire scrupolosamente basato sugli obiettivi da raggiungere. ”.