Anzio. Piazza Garibaldi, 25 novembre, il liceo Innocenzo XII celebra la Giornata contro la violenza sulle donne

Domani 25 novembre in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO “INNOCENZO XII” ha organizzato una manifestazione nella centrale Piazza Garibaldi.

Inizio previsto alle ore 10:00 con un Flashmob, coreografie preparate dai ragazzi guidati dai docenti di Scienze Motorie, a seguire i saluti del Dirigente Scolastico e dei rappresentanti delle Istituzioni, lettura di brani scelti dagli studenti e dalle studentesse delle classi quinte con momenti artistici e musicali. Per concludere alle ore 12:00 quando verrà osservato di un minuto di silenzio in ricordo delle donne vittime di violenza.