Anzio Nettuno. Sabato 3 dicembre alle ore 10, cittadini in marcia per la legalità e contro le mafie

Nell’ambito di un percorso avviato per sensibilizzare le città di Anzio e Nettuno e le realtà economiche di fronte al grave radicamento mafioso, testimoniato anche dallo scioglimento per condizionamento mafioso dei consigli comunali di Anzio e Nettuno, abbiamo deciso di organizzare per sabato 3 dicembre alle ore 10 una marcia per la legalità e contro le mafie. La marcia partirà alle 10 davanti al Commissariato di Polizia di Anzio/Nettuno viale Antium n 3 per concludersi a Nettuno in via Rosario Livatino. Diciamo no alle mafie, no all’omertà e cogliamo l’occasione per ringraziare la DDA di Roma e l’Arma dei Carabinieri per l’importante inchiesta contro la ‘ndrangheta Tritone che ha rappresentato una svolta nel litorale. La legalità non è solo una questione di sicurezza e di ordine pubblico. Non esiste legalità senza giustizia sociale, senza lavoro, senza una informazione indipendente e un libero accesso alla cultura. Questi sono gli anticorpi per contrastare il virus delle mafie. Sabato saremo in piazza: in marcia perché crediamo che la vera legalità si debba costruire ogni giorno anche con piccole azioni per difendere i valori della democrazia e la centralità della buona politica e di una buona amministrazione che deve garantire la trasparenza, l’imparzialità e gestire i beni senza favoritismi al servizio unico della cittadinanza.

ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO ANTIMAFIA ANZIO- NETTUNO

ASSOCIAZIONE RETI DI GIUSTIZIA IL SOCIALE CONTRO LE MAFIE

CGIL CDL ROMA SUD POMEZIA CASTELLI

UIL LAZIO- UIL TERRITORIALE ANZIO – NETTUNO

SOS IMPRESA

RETE NOBAVAGLIO- LIBERI DI ESSERE INFORMATI

CIRCOLO “LE RONDINI” LEGAMBIENTE DI ANZIO/NETTUNO

RETE DEGLI STUDENTI MEDI

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

SEZIONE ANPI ANZIO-NETTUNO

C.N.G.E.I. SEZIONE SCOUT ANZIO-NETTUNO APS

GRUPPO SCOUT AGESCI ANZIO –NETTUNO 1

GRUPPO FACEBOOK ANZIO BANDIERA NERA

ASSOCIAZIONE LA DOLCE VITA