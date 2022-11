Assessora a concorso: Ardea Domani replica al Sindaco. Inesattezze e singolarità nel suo commento alla vicenda

“Fanno sorridere le dichiarazioni del Sindaco Cremonini, rilasciate oggi alle agenzie di stampa e ad alcune testate locali e nazionali, in merito alla vicenda che ha visto l’assessora al personale partecipare ad un concorso del Comune di Ardea.

Stupisce innanzitutto che il primo cittadino dica di aver “chiesto una commissione esterna e abbiamo anche un rappresentante della Regione Lazio. È tutto esterno”. La commissione che dovrà valutare le prove concorsuali – così come è abitudine – è mista, è cioè composta da membri esterni (la maggioranza) e membri interni all’Ente. Nessun dubbio sulla correttezza del lavoro della commissione, ovviamente. Qualche dubbio, invece, sulle conoscenze e sulla consapevolezza da parte del sindaco.

A colpire ancor di più, però, è la considerazione che (l’assessora) “si era iscritta prima di aver assunto la delega”. Che è certamente vero. Se non fosse che la prova preselettiva, però, si è svolta cinque giorni fa, lo scorso 25 novembre. E di certo avrebbe tranquillamente potuto evitare di presentarsi, alla luce dell’incarico ricoperto da ormai diversi mesi.

Da ultimo, la ciliegina sulla torta: “Qualora dovesse superare la prova scritta, allora affronteremo la questione e l’assessore farà la scelta più opportuna che riterrà per il suo futuro”. Quindi, il Sindaco concorda sul fatto che sia decisamente inopportuno che un membro della sua giunta partecipi ad un concorso del Comune. E del resto, l’attenzione della stampa nazionale dimostra chiaramente la fondatezza di ciò che abbiamo scritto ieri. Però posticipa qualsiasi tipo di decisione (tra l’altro affidandola interamente all’assessora) alla pubblicazione dei risultati della prova scritta. Per quale motivo non è dato saperlo.

Intanto, Ardea è di nuovo sulle prime pagine dei giornali nazionali. Come sempre, non per merito o per buone notizie.

Ardea Domani – Luca Vita e Niko Martinelli