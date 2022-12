Questa mattina il Commissario Strati, accompagnato dal Presidente della Poseidon e dal funzionario tecnico D’Ambra, si è recato nelle scuole dove persistono ancora problemi di accensione dei riscaldamenti. Sono in corso interventi di riparazione delle caldaie delle scuole interessate: la De Franceschi, la scuola di Via Olmata e quella di Via Teulada. Il Commissario si è recato anche al Centro anziani dove nei giorni scorsi la pioggia ha causato allagamenti in alcune stanze. Già nel pomeriggio si procederà ad intervenire per tamponare la situazione; nel contempo si stanno cercando sistemazioni alternative.