Rugby. L’Anzio inizia la seconda fase col piede giusto: Vittoria contro l’Arnold rugby e primato in classifica

Inizia con il piede giusto la seconda fase del campionato di serie C per il Rugby Anzio Club . Domenica la formazione di Ghellini ha superato per 25 a 12 l’Arnold Rugby , conquistando anche il bonus realizzativo (che scatta alla quarta meta siglata) e la vetta provvisoria della classifica . Il tutto al termine di una prestazione estremamente positiva, dove sono emerse concentrazione, compattezza difensiva (anche stavolta nessuna meta subita) e tenuta atletica.

In condizioni meteo non certo ottimali, vista la pioggia e il terreno molto allentato, l’Anzio sul fronte offensivo inizialmente faticava a trovare il bandolo della matassa, a causa anche della buona organizzazione difensiva della compagine romana. La prima marcatura dei padroni di casa arrivava al 23°, sul punteggio di 6 a 3 per l’Arnold, con Tumbarello che finalizzava un’apertura al largo dopo che la mischia aveva ripetutamente fissato il gioco all’interno dei 22 avversari. Sette minuti dopo e il capitano dell’Anzio concedeva il bis, sempre su palla aperta da mischia all’altezza dei 5 metri. Prima del riposo l’Arnold si rifaceva sotto con un piazzato, che mandava le squadre al riposo sul parziale di 13 a 9.

La ripresa si apriva con un’altra punizione per i romani, che si riavvicinavano sino al 13 a 12. Partita in bilico, ma a quel punto usciva fuori la migliore tenuta dell’Anzio, precisissimo anche sul gioco aereo, e al 19° il mediano di mischia Colaiacovo astutamente sfruttava un malposizionamento della difesa per girare letteralmente “al largo” del pacchetto di mischia e schiacciare in meta il pallone del 18 a 12, che diventava 20 con la trasformazione di Giovanni Pacchiarotti. La Rac ormai in controllo del match a cinque dal termine siglava anche la quarta marcatura, quella che valeva il punto di bonus, con il rientrante Greco che concretizzava una serie di pick and go per il definitivo 25 a 12. Il sigillo definitivo ad una partita veramente ben giocata dall’Anzio.

Gli altri risultati della giornata hanno visto la vittoria del Colleferro per 52 a 0 sul Villa Pamphili, dei Lions Alto Lazio per 17 a 16 in trasferta ai danni del Primavera Roma, e della Ss Lazio Rugby 1927 per 24 a 0 sul Nuovo Salario. Dunque Anzio per ora in testa alla graduatoria, insieme al Colleferro a quota 5 punti. Ma proprio la Lazio, rappresentativa cadetta della squadra che gioca in serie A, sarà la prossima avversaria dell’Anzio, domenica alle 14:30 al Giulio Onesti all’Acquacetosa. Penultimo match prima della pausa nataliza, a cui seguirà quello di domenica 18 dicembre in casa del Villa Pamphili.