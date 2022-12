Incontro pubblico per la legalità nella sala della parrocchia di San Benedetto ad Anzio

Marcia per la legalità

Constatato che per la mattinata di domani, sabato 10 dicembre, le previsioni meteo mostrano forti temporali di forte intensità, la marcia prevista potrebbe essere sostituita da un incontro pubblico presso il salone della vicina parrocchia di San Benedetto (dietro il commissariato di polizia di Anzio/Nettuno). Non esiste legalità senza giustizia sociale, senza lavoro, senza una informazione indipendente e un libero accesso alla cultura. Questi sono gli anticorpi per contrastare il virus delle mafie. Sabato ci saremo perché crediamo che la vera legalità si debba costruire ogni giorno anche con piccole azioni per difendere i valori della democrazia e la centralità della buona politica e di una buona amministrazione che deve garantire la trasparenza, l’imparzialità e gestire i beni senza favoritismi al servizio unico della cittadinanza.

ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO ANTIMAFIA ANZIO- NETTUNO

ASSOCIAZIONE RETI DI GIUSTIZIA IL SOCIALE CONTRO LE MAFIE

CGIL CDL ROMA SUD POMEZIA CASTELLI

UIL LAZIO- UIL TERRITORIALE ANZIO – NETTUNO

SOS IMPRESA

RETE NOBAVAGLIO- LIBERI DI ESSERE INFORMATI

CIRCOLO “LE RONDINI” LEGAMBIENTE DI ANZIO/NETTUNO

RETE DEGLI STUDENTI MEDI

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

SEZIONE ANPI ANZIO-NETTUNO

C.N.G.E.I. SEZIONE SCOUT ANZIO-NETTUNO APS

GRUPPO SCOUT AGESCI ANZIO –NETTUNO 1

GRUPPO FACEBOOK ANZIO BANDIERA NERA

ASSOCIAZIONE LA DOLCE VITA