“Anzio23”, in arrivo il quarto calendario culturale della città. Sarà distribuito dopo le festività

“anzio23”, tra storia, natura. cultura ed antiche tradizioni marinare: ultimato il lavoro di progettazione, su indirizzo della Commissione Straordinaria che amministra la Città di Anzio, è attualmente in fase di stampa la quarta edizione del Calendario Culturale, che sarà distribuito alle Scuole, alle Istituzioni ed ai Cittadini, dopo le festività natalizie.

L’edizione 2023 del Calendario, con nuove meravigliose fotografie subacquee e scattate dai droni sui siti storici cittadini, con il mare e le spiagge in evidenza, riserva il giusto spazio alla tradizione della cucina marinara anziate, con due imperdibili ricette, al contributo della donne protagoniste dello Sbarco, a Sant’Antonio di Padova, Patrono di Anzio, al Museo Civico Archeologico con una pagina tutta dedicata al Ninfeo di Ercole, alla gorgonia gialla di Anzio ed all’attuale illuminazione artistica per il Santo Natale, con la Chiesa Madre sullo sfondo.

Il progetto editoriale, coordinato dall’Ufficio Comunicazione Istituzionale e Promozione Turistica dell’Ente, che prevede anche una versione digitale, è stato realizzato grazie alla collaborazione amichevole di diversi fotoreporter del territorio (Giuseppe Mercuri, Giovanni Iannozzi, Francesco Marzoli, Guglielmo Rasy, Roberto Lo Grasso e Beatrice Iannozzi). L’ideazione grafica è stata pianificata dallo Studio Creativo Iannozzi e la stampa dalla storica Tipografia Marina di Anzio.

“Il Commissariamento di lungo periodo di un Ente – scrivono congiuntamente nell’ultima pagina di copertina i Commissari della Città di Anzio, Prefetto Antonella Scolamiero, Vice Prefetto Francesco Tarricone e Dirigente Agostino Anatriello – non può e non deve rappresentare, nella percezione della cittadinanza, una sorta di – messa in pausa – delle attività culturali, turistiche e della promozione di una città che, per sua naturale e storica vocazione, vive in simbiosi con le sue ville antiche, con il suo mare, con la prelibata cucina marinara, con il glorioso passato latino, romano e di epoca papale, con il suo Santo Patrono e con le sofferenze dei Padri, patite durante l’Operazione Shingle, evidenziate dal conferimento della Medaglia d’Oro al Merito Civile. La Commissione ringrazia, per il qualificato contributo, i fotoreporter e tutti coloro che hanno lavorato al progetto dell’edizione 2023 del Calendario, coordinato dall’Ufficio Comunicazione Istituzionale dell’Ente. Auguriamo alla Cittadinanza tutta un sereno 2023.”