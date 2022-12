Proseguono le iniziative promosse e organizzate dall’Istituto Comprensivo Anzio V che anche in occasione dell’open day, giornata di apertura della scuola alle famiglie del territorio che devono iscrivere i propri figli il prossimo anno, non è venuto meno alle aspettative di tutti. In un clima allegro e sempre sereno i genitori che ancora non conoscono questo istituto hanno potuto assistere a canti in tutte le lingue insegnate (inglese, francese, tedesco e spagnolo), ad esperimenti scientifici, a elaborazioni in chiave teatrale di testi letterari, a canti corali accompagnati da insegnanti del liceo musicale Chris Cappell College. In palestra gli atleti del gruppo sportivo, coordinati dal prof. Sacripanti, hanno dato mostra delle varie attività che vengono offerte ai ragazzi, come danza sportiva, calcio, pallavolo, ginnastica ritmica, baseball. Per non parlare delle mini mostre lungo i corridoi in cui era possibile ammirare i lavori eseguiti dal gruppo del corso di fumetto, le decorazioni tridimensionali delle porte delle aule, realizzate dagli studenti delle classi terze con l’ausilio delle professoresse di arte, le presentazioni multimediali di alcuni argomenti studiati come il video sulle civiltà precolombiane oppure quello realizzato in occasione della giornta mondiale di lotta alla violenza contro le donne. L’atelier creativo, con le attività di coding, ha attirato un gran numero di curiosi che si sono potuti cimentare nella programmazione di piccoli robot. Il tutto organizzato e curato dagli insegnanti dell’istituto che hanno potuto contare sull’efficace aiuto e sulla fattiva collaborazione di un folto gruppo di ex-studenti: chiamati a racconta dai loro ex-prof, questi ragazzi non hanno esitato a rientrare nella loro scuola media in veste di aiutanti. Hanno accolto le famiglie all’ingresso, hanno seguito e guidato le classi che si alternavano sul palco e nell’aula magna, hanno fatto da cicerone ai genitori che volevano visitare la scuola. L’open day si è trasformato dunque in un giorno di grande festa in cui tutti si sono sentiti parte di quella grande famgilia che a Lavinio è l’istituto Comprensivo Anzio V, per gli amici il Virgilio.