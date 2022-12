La Commissione Straordinaria di Nettuno ha richiesto alla BCC di Nettuno, ringraziandola per il prezioso contributo adoperando finora in favore della comunità nettunese, la proroga della piattaforma “Shopping Plus” che permette ai beneficiari di usufruire dei buoni spesa destinati ed erogati ai nuclei familiari in difficoltà economica a seguito dell’emergenza Covid 19.

Di seguito il testo integrale della missiva inviata alla Bcc di Nettuno:

“Come è noto, questa Amministrazione deve procedere all’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità con i fondi di cui al Decreto Legge n.73 del 25 maggio 2021, quale misura di solidarietà alimentare e sostegno delle persone e delle famiglie versanti in situazioni di difficoltà economica.

Codesto Istituto Bancario, attraverso l’elargizione di un contributo economico, dal 2020 ha supportato le attività degli uffici comunali per la gestione ed erogazione dei buoni spesa con l’utilizzo della piattaforma informatica denominata “Shopping Plus”, sulla base di una convenzione stipulata in data 18/12/2020.

Ciò premesso, nell’esprimere forte gratitudine e sentita riconoscenza per il supporto economico a questo Ente che, come è noto, vive una situazione non facile dal punto di vista economico – finanziario, si prega di valutare la possibilità di assicurare anche per il 2023 tale supporto, per sostenere i costi necessari del pagamento del canone annuale e l’acquisto del pacchetto SMS.

Si ringrazia, confidando nella migliore, sperimentata disponibilità collaborativa ed in un rapporto sempre più fecondo e proficuo, a sostegno delle iniziative che agevolino il raggiungimento di sempre più elevati livelli di vivibilità e di qualità della vita, anche attraverso il sostegno costante alle attività economiche del territorio che risulta in essere”.