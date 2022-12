Pomeriggio di beneficienza per il Rotary Club Costa Neroniana che si è recato ad Anzio in Via dell’Oratorio Santa Rita per la consegna di 80 litri di olio extra vergine alla Comunità di Sant’Egidio di Anzio – Nettuno.

Difatti il 20 dicembre 2022, nelle ore pomeridiane, il Rotary Club Costa Neroniana, grazie ai suoi amici e sostenitori che hanno contribuito alla donazione, ha potuto mettere in atto questo service in favore dei più poveri per il tramite della Comunità di Sant’Egidio.

Oramai si tratta di un sodalizio, tra le due realtà, di lunga durata e che durerà ancora a lungo visto il rapporto speciale che lega il Rotary Club Costa Neroniana e la Comunità di Sant’Egidio di Anzio – Nettuno: un ringraziamento speciale va alla responsabile della Comunità sul territorio, Wanda Catalano, per il lavoro fatto per la collettività e per le future attività, sempre in favore dei più bisognosi.

La Comunità di Sant’Egidio a livello globale è una rete di comunità in più di settanta paesi nel mondo, con una particolare attenzione alle periferie e ai periferici, raccoglie uomini e donne di ogni età e condizione, uniti nell’impegno volontario e gratuito per i poveri e per la pace.

I dati che riguardano la povertà in Italia, pubblicati il 15 giugno 2022 che si riferiscono all’anno 2021, dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), sono impietosi e preoccupanti: fanno capire che ogni contributo può davvero fare la differenza.

Sintetizzando dal rapporto, sono in condizione di povertà assoluta in Italia poco più di 1,9 milioni di famiglie e circa 5,6 milioni di individui. Per la povertà relativa l’incidenza sale all’11,1% e le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9 milioni. Dati che nella migliore delle ipotesi sono stabili rispetto all’anno precedente ma nella maggior parte degli indicatori sensibilmente in aumento.

Da questi dati e dalle richieste del territorio, il Rotary Club Costa Neroniana non poteva rimanere indifferente e in questa occasione ha contribuito con la donazione di 80 litri di olio extra vergine di oliva: un gesto che, insieme a tanti altri amici della Comunità, restituisce il senso di collettività, dove ognuno fa una piccola parte in maniera tale da raggiungere un obiettivo più grande che da soli non sarebbe raggiungibile.

Alla consegna era presente, insieme ad alcuni soci e ad altri preziosi volontari, il Presidente del Rotary Club Costa Neroniana, Gilberto Zampighi, che ha voluto testimoniare tramite la consegna, questa volta dell’olio, la solita vicinanza del Club su queste tematiche che non lasciano indifferente la comunità rotariana.

Il Rotary Club Costa Neroniana e la Comunità di Sant’Egidio di Anzio – Nettuno si incontreranno nuovamente a stretto in giro. L’occasione sarà il pranzo di Natale che la Comunità di Sant’Egidio offre alle persone più bisognose, come ormai da tradizione consolidata: alcuni soci del Club, difatti, si renderanno disponibili, insieme ad altri volontari, a servire i pasti in favore delle persone in difficoltà.