Un quartiere che non è stato mai a cuore delle amministrazioni comunali degli ultimi anni. Dove per mancanza di marciapiedi nel principale viale Marconi pedoni, disabili in carrozzina e mamme con i bambini sono costretti a camminare in mezzo alla carreggiata stradale con con l’evidente rischio di essere investiti. Chissà se la commissione prefettizia potrà trovare i finanziamenti per realizzare nei prossimi anni i marciapiedi, almeno su un lato della carreggiata.