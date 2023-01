Ieri mattina si è tenuto presso la Sede Comunale di Nettuno un incontro tra la Commissione Straordinaria, integrata dal Dirigente dei LLPP e da quello degli affari sociali e culturali, con i Dirigenti scolastici del territorio (Prof.ssa Maria Cristina Di Toppa – Prof.ssa Ida Balzano – Dott.ssa Ramona Bica – Dott.ssa Antonella Ciarbelli – Prof.ssa Renata Coppola), per un esame delle criticità afferenti i vari manufatti adibiti a sedi scolastiche e per concertare iniziative suitemi di impatto collettivo, che possano contribuire ad elevare il livello della vivibilità e qualità della vita locale, con cittadini consapevoli di avere diritti e doveri e connesse responsabilità sia livello individuale che collettivo.

L’occasione è servita per passare in rassegna le criticità inerenti le singole strutture adibite a scuola, e rendere pubbliche le iniziative ed i provvedimenti in “facto” ed in “fieri” per migliorarne la fruibilità ed il decoro per alunni, famiglie e personale scolastico.

Inoltre è stata avviata una riflessione sulle iniziative che possano contribuire ad elevare il tasso di legalità complessiva e per attivare, in un ambito di con concertazione, incontri vari nei contesti scolastici su temi di attualità, che più ineriscono il mondo delle famiglie, (utilizzo dei media social, tossicodipendenza, gioco d’azzardo, funzionamento dei servizi comunali, incidenti stradali, infiltrazioni della criminalità organizzata…), delle quali viene auspicata una partecipazione democratica sempre più attiva e diffusa per preparare alla complessità del futuro gli studenti, potenziandone, in un gioco di squadra la dimensione cognitiva, affettiva, intellettiva, emotiva, relazionale.