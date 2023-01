Donatella Bianchi donna e ambientalista candidata alla guida Regione Lazio con M5S e Polo Progressista

Polo Progressista. Donna e ambientalista candidata a guidare la Regione Lazio

L’ex numero uno del WWF, Donatella Bianchi, per anni conduttrice di Linea Blu, sarà alla guida della coalizione composta da M5s ed il Polo progressista di sinistra ed ecologista in corsa per la presidenza della regione Lazio.

Ieri la presentazione del Polo progressista la lista che, con i 5 Stelle, sostiene la candidatura di Donatella Bianchi alla presidenza della Regione Lazio. È la prima volta che il movimento guidato da Giuseppe Conte si presenta alle elezioni con un alleato. “Tra le priorità la transizione ecologica e la salvaguardia del sociale”.

Una lista “plurale con percorsi di sinistra, ambientalisti, civici, con Sinistra Italiana e una parte di articolo 1 ”. Un percorso che lancia lo sguardo oltre la data delle regionali tema sottolineato anche dalla capolista Tina Balì, sindacalista e segretaria Flai-Cgil. Sono 32 i candidati tra questi Massimo Cervellini segretario regionale di SI, Marco Cacciatore ex consigliere regionale di Europa verde, Ilaria Usai di Articolo 1 ed ex assessora al Comune di Velletri e Leonardo Ruzzante giovane startupper della rete ecodigital.

Nella sala della Società romana nuoto (un barcone sul Tevere) a sostegno della lista gli esponenti della sinistra e dell’ecologismo: Stefano Fassina, Paolo Cento, Loredana De Petris, l’ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio.

“Ringrazio il Polo progressista di sinistra ed ecologista- ha detto la candidata presidenza Donatella Bianchi- una forza politica che fa della sinergia con l’associazionismo e i movimenti civici un tratto distintivo e qualificante della propria azione politica, per aver deciso di sostenere la mia candidatura assieme al Movimento 5 Stelle”.

A proposito del supporto incassato dal Polo progressista, Donatella Bianchi ha spiegato che: “Il nostro è un incontro sui temi, sui programmi, sulle prospettive, sugli obiettivi. Gireremo insieme la Regione incontrando i cittadini e le cittadine per raccontare in che modo vogliamo trasformare la nostra splendida Regione”.