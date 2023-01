CasaSanremo celebra un anno di successi di Michele Cioffi

Sarà presente durante tutta la settimana del Festival di Sanremo e di CasaSanremo Writers, lo scrittore e aforista di Nettuno Michele Cioffi. È un ritorno per lui, dopo la finale ed il Premio straordinario della critica dell’anno scorso per il suo “Non avrai bisogno di chiedere” torna infatti al Palafiori dove gli verrà dedicato un intero speciale televisivo per parlare dello straordinario anno appena trascorso e dei nuovi progetti.

Ricordiamo che in soli 12 mesi, oltre agli 8 riconoscimenti del libro, sono arrivati uno spettacolo teatrale dal titolo “Se Ascoltato, il Cuore cura Sempre” con ben 6 tappe effettuate in giro per l’Italia ed un Cortometraggio dal titolo “Il Privilegio dell’Ultima Onda ” capace di aggiudicarsi 28 riconoscimenti tra selezioni e premi nei Festival di tutto il Mondo.

“Sono emozionato ma anche felice di questa enorme opportunità che mi permetterà anche di parlare degli straordinari progetti che stanno per nascere e tenere alto il nome della nostra Nettuno”

Così un emozionato Michele Cioffi.