Il centro storico si anima con il corteo carnevalesco dell’Ic Anzio 1

Un tripudio di colori in occasione del giovedì grasso lungo le vie del centro storico di Anzio. È stato un successo il corteo carnevalesco organizzato dall’Istituto comprensivo Anzio 1 che ha coinvolto tutto l’istituto, inclusi il plesso Saragat e Quartiere Europa. Una mattinata di canti, allegria, gioia e musica. Proprio la musica e l’arte erano il tema della sfilata, dove ogni classe ha costruito con le proprie mani un abito a tema con le opere d’arte più importanti di Van Gogh. E’ stata una manifestazione di grande importanza che ha coinvolto bambini di ogni fascia d’età, dall’infanzia alla quinta elementare. I piccoli alunni hanno partecipato con entusiasmo, grazie anche all’impegno delle maestre, del personale docente e della polizia locale. Presente anche la Dirigente Scolastica Enza di Lillo, evidentemente commossa per la riuscita dell’evento, organizzato in breve tempo e in maniera egregia.