Ad Anzio, lungo la litoranea di Lido Dei Pini, sono terminati i lavori, coordinati dall’ufficio tecnico comunale, per la realizzazione dei nuovi marciapiedi, della pubblica illuminazione green e dell’arredo urbano, con il posizionamento di fiorire e panchine lungo la litoranea. L’investimento complessivo per la nuova opera pubblica, ultimata in questi giorni, è stato pari a circa 200.000 euro.