Assemblea pubblica: politiche e partecipazione

L’esito delle urne nella competizione per la regione Lazio è stato negativo per tutta l’area di centrosinistra ed ha visto la percentuale degli astenuti alzarsi pericolosamente.

Perché è accaduto ciò?

Sui territori quali riflessi si avranno?

Parliamone insieme, sabato 25 Febbraio ore 11, presso la sede di Alternativa per Anzio, in via di valle Schioia, 125.

Sono invitate le forze politiche, le associazioni, i cittadini.