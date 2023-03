Roma. Oggi 1 marzo manifestazione per dire “Basta alle stragi del mare”

Oggi, mercoledì 1 marzo, dalle ore 18 in piazza dell’Esquilino, è in programma una manifestazione per dire “Basta alle stragi del mare”. A partecipare studenti e associazioni: “Il 1° marzo saremo in piazza Esquilino a Roma, contro queste politiche di morte dell’Italia e dell’Europa, per aprire canali di ingresso sicuri e regolari e per la libertà di movimento di tutti e tutte”.

L’assemblea che si è tenuta il 27 febbraio a cui hanno partecipato realtà antirazziste, civil fleet e movimenti ecologisti e transfemministi rilancia un percorso a partire del presidio del 1° marzo che attraverserà le piazze di lotta delle prossime settimane, dal 3 marzo dei Fridays For Future alla mobilitazione dell’8 marzo di Non Una Di Meno, passando per la manifestazione antifascista promossa dagli studenti di Firenze. Abbiamo scelto il 1° marzo perché è una giornata simbolica della lotta dei migranti, per liberare le migrazioni dalla propaganda restituendogli dignità di scelta e diritto di fuga”, si legge.