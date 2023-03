Istituto nautico di Anzio: l’avvio dei lavori per la ristrutturazione da parte della Città metropolitana

Una delegazione di tecnici guidati dal Consigliere della città metropolitana Daniele Parrucci ha effettuato ieri un sopralluogo presso la sede dell’Istituto nautico Marcantonio Colonna di Anzio. Lo stabile ex pretura che da diversi tempo è in attesa di essere ristrutturato e restituito alla scuola. “Siamo arrivati a conclusione di una vicenda che si trascina da tempo- ha detto il consigliere Parrucci- prima l’area metropolitana non poteva intervenire in quanto il comune di Anzio non aveva mai ceduto l’immobile, ora con la presa in gestione della città metropolitana sono iniziati i lavori, prima con lo svuotamento dell’archivio che conteneva ancora i fascicoli della ex pretura. Ora procederemo con un intervento leggero al primo piano per far rientrare le prime sei classi. Nel bilancio che approveremo il prossimo 23 marzo saranno stanziati 700 mila euro per la ristrutturazione completa dell’intero edificio con lavori che interesseranno sia la parte interna sia quella esterna dell’edificio, che avrà tredici aule più i laboratori e spazi interni ed esterni per lo sport. Il cantiere dovrà prendere il via dal prossimo giugno per tre o quattro mesi, forse per il mese di ottobre lo stabile sarà riconsegnato alla scuola”. Al termine del sopralluogo il consigliere Parrucci ha incontrato la Dirigente e i genitori degli alunni assicurando loro tempi rapidissimi per rimettere a nuovo l’edificio.