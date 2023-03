Lion Club Anzio Nettuno Host e Apicio Colonna Gatti insieme per la festa della donna

Il Lions Club Anzio Nettuno Host e l’Istituto Alberghiero “Apicio Colonna Gatti” in occasione della “Festa della Donna” hanno organizzato una serata speciale per rendere omaggio “all’Universo Femminile” ed al loro lungo cammino fatto di conquiste politiche, sociali ed economiche, tutt’altro che conclusosi, per raggiungere la parità di genere che ancora oggi troppo spesso viene negata!

La serata dell’8 marzo inizierà, alle ore 18,30, con la seconda edizione del “Premio Domina” che si svolgerà presso l’Auditorium dell’Istituto “Apicio Colonna Gatti” in via Nerone n.1 ad Anzio. L’evento, ideato dal Prof. Biagio BARRA, è gratuito ed è aperto a tutti coloro che desiderano omaggiare il genere femminile seguendo un’interessante tavola rotonda dal tema “Coraggiosamente Donna – Sguardi ed Esperienze a Confronto”. In particolare, sei donne conterranee di successo: la Dott.ssa Rosalba Coppola, Dirigente Scolastico dell’IIS “Apicio Colonna Gatti”; la Dott.ssa Maria Letizia Mingiacchi, imprenditrice; la Prof.ssa Ida Panusa Zappalà, Past Governatore del Distretto Lions 108L; il Tenente di Vascello Nunzia Pezzella, Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio; la Dott.ssa Regina Scerrato, coreografa e regista di moda e la Dott.ssa Angela Spada, Primo Dirigente del Commissariato di Polizia di Anzio e Nettuno; racconteranno le loro storie personali e professionali di donne che si sono imposte, per competenza, impegno e dedizione, superando steccati e pregiudizi spesso di sola natura di genere.

Il “Premio Domina”, accompagnato da un intrattenimento musicale da parte del Trio composto dal maestro di piano, Carlo Trenta; dal maestro di violino, Cristina Picca; e dal maestro di canto Claudia Guarnieri, si concluderà con la cerimonia di conferimento di un attestato di merito, che sarà consegnato dalle autorità intervenute a tre donne del territorio, al momento non note, che si sono particolarmente distinte per: creatività ed intraprendenza nell’ambito professionale; per capacità gestionale ed innovazione nell’ambito imprenditoriale; e per impegno, umanità e dedizione nell’ambito del sociale.

Terminato il “Premio Domina”, la serata proseguirà presso la sala da pranzo dell’Istituto con la Cena di Gala denominata “Lions Chef”, evento ormai alla sua terza edizione, a cui si potrà partecipare solo su invito. Le ragazze ed i ragazzi dell’Istituto, suddivisi in due squadre e guidati dai loro docenti, si confronteranno in un percorso enogastronomico tra sapori e tradizioni nella presentazione delle proprie creazioni culinarie, nella cura del servizio a tavola e nell’accoglienza. L’evento ideato dal Lions Club Anzio Nettuno Host offre alle studentesse e agli studenti in formazione l’opportunità di accedere ad un’esperienza singolare e gratificante che gli consente, per la prima volta, di entrare in contatto e confrontarsi con una realtà che verosimilmente sarà consuetudine nel loro futuro professionale; inoltre, con la donazione all’Istituto degli utili della serata, saranno acquistate alcune attrezzature professionali che andranno a migliore la dotazione organica dei laboratori didattici.

La Cena di Gala sarà anche un’occasione, nel giorno in cui vengono festeggiate le donne, per celebrare l’ingresso di due nuove socie nel Lions Club Anzio e Nettuno Host che con questo atto si uniranno ai circa 1,4 milioni di volontarie e volontari nel mondo, ed abbracceranno con essi l’impegno di dedicarsi al prossimo per migliorare la salute ed il benessere, rafforzare le comunità, supportare le persone più bisognose ed incoraggiare la pace ed la comprensione nel mondo; attività di “servizio” che dal 1917 contraddistingue lo spirito lionistico.

La serata si concluderà con la proclamazione della squadra vincitrice e la consegna, da parte della Dirigente Scolastica dell’Istituto Alberghiero, Dott.ssa Renata Coppola e del Presidente del Lions Club Anzio Nettuno Host, Generale Ermanno PATRIZIO, degli attestati di merito a tutti i partecipanti che con il loro impegno avranno contribuito alla buona riuscita dell’evento; e come avvenuto nelle passate edizioni, a questo punto, terminata l’ufficialità della serata, le ragazze ed i ragazzi si scaricheranno dello stress accumulato nel corso dell’impegnativa prova lasciandosi andare a piacevoli e trascinanti manifestazioni di gioia e di giubilo che concluderanno allegramente l’interessante serata.