Nettuno.”Esplorando la legalità” domenica 12 marzo al parco Palatucci

Dopo un anno dai provvedimenti arrivati a conclusione dell’indagine Tritone e dopo i Decreti del presidente della Repubblica, di Commissariamento del Comune di Nettuno e di scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio per infiltrazioni di stampo mafioso, è necessario affrontare il tema della legalità in un contesto diverso. Quanto accaduto ha evidenziato un territorio dove i valori fondanti di una società solidale e sviluppata sembrano capovolti, dove l’influenza sociale dell’illegalità ha creato sacche di rassegnazione che hanno permesso lo sviluppo di connivenze con la criminalità. Fortunatamente le varie Associazioni territoriali impegnate da anni nella lotta all’illegalità diffusa non intendono rassegnarsi ed in quest’ottica intendono affrontare il tema delle mafie in un contesto diverso, quello dell’esplorazione della legalità.

Domenica 12 marzo 2023, dalle ore 10.00 presso il Parco Palatucci di Nettuno (RM), è stata organizzata una giornata,con il patrocinio del comune di Nettuno, “Esplorando la Legalità”, in cui adulti e ragazzi tratteranno insieme argomenti come ambiente, diritti, influenza della illegalità sullo sviluppo di un territorio.

I temi verranno affrontati in modo partecipativo, attraverso momenti di gioco e approfondimento con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni ed informare tutti i cittadini che vorranno partecipare.

Saranno coinvolti i ragazzi, soprattutto quelli più piccoli, grazie alla partecipazione diretta delle associazioni scoutistiche AGESCI e CNGEI, che hanno promosso l’evento unitamente a Reti di Giustizia, Coordinamento antimafia Anzio-Nettuno e Rete #NOBAVAGLIO.

Le tematiche territoriali saranno affrontate con interventi di approfondimento del Dott. Antonio Reppucci, Prefetto della Commissione Straordinaria del Comune di Nettuno del giornalista TPI Andrea Palladino e di Antonio Anile dell’associazione SoS Impresa.

Saranno previsti spazi di intervento e di discussione con i cittadini presenti.

Sarà presente personale della Polizia di Stato con stand informativi delle varie Specialità.

Ci saranno poi, altri contributi con interventi e stands, attività mirate alla sensibilizzazione a cura della CGIL Camera del Lavoro, Legambiente circolo “Le Rondini” e delle altre Associazioni.