La Lista Professione e Territorio incontra i commercialisti a Nettuno, martedì 14 marzo, alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Nettuno

L’Ordine dei commercialisti del circondario del Tribunale di Velletri, costituito il 20.10.2022 con Decreto del Ministro della Giustizia su iniziativa del comitato promotore, rappresenta un’importante occasione per lo sviluppo del territorio e dell’intero settore produttivo. La presenza sul territorio rende possibile il dialogo con le istituzioni nazionali e favorisce la formazione di tavoli tecnici per trovare soluzioni concrete ai problemi che l ’economia del territorio e la professione devono affrontare.

Lo spirito che ha contraddistinto il Comitato Promotore prima e oggi la lista Professione e Territorio è di attuare una politica del dialogo, raccogliendo istanze dei colleghi, e soprattutto, incentivando al massimo la partecipazione attiva di ognuno alla vita dell’Ordine.

A tal proposito, è organizzato, per martedì 14 marzo presso la Sala Consiliare del Comune di Nettuno, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, un incontro aperto a tutti i professionisti dell’area, alle associazioni di categoria e alle banche. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare i candidati di Anzio e Nettuno presenti nella lista Professione e Territorio , insieme a tutti gli altri candidati. Verranno affrontate tematiche di interesse attuale e di sviluppo per la professione e per il territorio.

Al termine è previsto un aperitivo. Tutti i professionisti sono invitati a partecipare.