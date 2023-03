Avviso alla cittadinanza: dal 20 marzo al via i lavori di ristrutturazione ed ammodernamento Pronto Soccorso dell’Ospedale Riuniti Anzio-Nettuno

A partire dal 20 marzo prenderanno avvio i lavori di ristrutturazione ed ammodernamento presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Riuniti Anzio-Nettuno, previsti dal DL34/DGR 671/2020 nell’ambito del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-2019. I lavori, della durata stimata di 80 giorni, procederanno per fasi al fine di garantire l’assistenza sanitaria non differibile.

La Asl Roma 6 ha previsto un coordinamento delle attività teso a garantire la continuità dei servizi in concorso con gli altri presidi sanitari.

Al fine di evitare il sovraffollamento, e consentire al pronto soccorso di gestire le emergenze/urgenze, la Cittadinanza tutta è invitata ad usufruire, nei casi meno gravi, dei servizi di continuità assistenziale, quali guardia medica, Ambufest e Unità di Cure Primarie presenti nei distretti del territorio.

E’ stato anche attivato un ambulatorio feriale presso Villa Albani, gestito dai medici di medicina generale del territorio e da personale Asl Roma 6, in aggiunta agli Ambulatori festivi.

Ambulatorio di Anzio (dai 6 anni) – “Villa Albani”

Via Aldobrandini, 32 – Anzio

Telefono: 06.9327.6361

dal lunedi alla domenica ore 10.00-19.00

Ambulatorio pediatrico di Anzio (da 0 anni) – “Villa Albani”

Via Aldobrandini, 32 – Anzio

Telefono: 06.9327.6361

sabato, domenica, festivi

ore 10.00 – 19.00

prefestivi ore 14.00 – 19.00

Ambulatorio Festivo di Nettuno (dai 6 anni) – “Barberini»

Piazza San Francesco, 4 – Nettuno

Telefono: 06.9327.6522

sabato, domenica, festivi

ore 10.00 – 19.00

prefestivi ore 14.00 – 19.00

Tutte le prestazioni erogate dagli ambulatori feriali e festivi al seguente link:

https://www.aslroma6.it/-/ambulatori-festi-2?redirect=%2F

La Continuità assistenziale (ex Guardia Medica) risponde al n. 06.58.52.68.11

per situazioni che rivestono carattere di non differibilità e che si verificano durante le ore notturne dei giorni feriali e h 24 festivi e prefestivi (giorni e orari in cui il medico di medicina di base ed il pediatra di libera scelta non esercitano l’attività) per tutte le fasce di età, intervenendo con visite domiciliari, consulti telefonici, prescrizione farmaci per terapie urgenti e compilazione richiesta di ricovero.

I cittadini potranno, inoltre, rivolgersi ai Pronto Soccorso di Ospedale dei Castelli di Ariccia e Ospedale P. Colombo di Velletri, Casa di cura Citta di Aprilia, Ospedale S. Anna di Pomezia, Ospedale S. Maria Goretti di Latina.

