Da questa mattina l’immobile sito in Piazza Dante Zemini – Via Nettunense 78/B, sede dell’Istituto Nautico “De Pinedo – Colonna”, è stato trasferito in uso dal Comune di Anzio alla Città Metropolitana di Roma Capitale, così come stabilito dall’atto di convenzione sottoscritto dal Presidente della Commissione Straordinaria che amministra la Città di Anzio, Prefetto Antonella Scolamiero e dal Direttore dell’U.C. “Risorse Strumentali” di Città Metropolitana, dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri.

La sottoscrizione della convenzione segue il trasferimento del copioso archivio del Tribunale di Velletri dal piano seminterrato dell’edificio e la delibera della Commissione Straordinaria, per il trasferimento in uso gratuito dell’immobile, con l’espresso impegno della Città Metropolitana di Roma Capitale a programmare ed effettuare tutti gli interventi necessari, per la piena fruibilità dello stesso e per la completa ripresa dell’attività scolastica, attraverso uno stanziamento pari a 700milaeuro approvato nel Bilancio Preventivo 2023-2025.

In questi giorni, all’interno del plesso scolastico, sono in corso i lavori finalizzati a consentire la riapertura della scuola nel breve periodo e la ripresa dell’attività scolastica in loco, per una parte degli studenti iscritti.

La Commissione Straordinaria della Città di Anzio, composta dal Prefetto Antonella Scolamiero, dal Vice Prefetto Francesco Tarricone e dal dottor Agostino Anatriello, ringrazia, per la positiva collaborazione istituzionale, tutti gli Enti e tutti gli Uffici preposti, a cominciare dal Tribunale di Velletri e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, che hanno consentito di dare una risposta positiva alle aspettative di tanti studenti, delle famiglie e del personale scolastico.