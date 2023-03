Nettuno. Domenica 2 aprile il ricordo di Marco Di Bona al parco “Emanuele Proietti”

Domenica 2 Aprile, dalle ore 10:00 alle 12:00 al parco “Emanuele Proietti” in via Zaccaria Negroni a Nettuno, verrà ricordato Marco Di Bona, a lungo Presidente del Comitato di quartiere S. Barbara ed in seguito presidente dell’Associazione Commercianti, scomparso prematuramente lo scorso anno. Ne da notizia il Circolo Co.N.AI.Pa (Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio) che scrive: “Marco è stato promotore di una sensibilità non comune verso le bellezze della natura e il decoro cittadino e vogliamo ricordarlo piantando un albero in suo onore in un’area verde nel suo quartiere del cuore. Il suo impegno e il suo entusiasmo rimarranno nella memoria di ognuno di noi e continuerà a sostenerci nella partecipazione alla salvaguardia e alla tutela della nostra città. Siamo tutti invitati a partecipare”.