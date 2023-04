L’Istituto di Scuola Secondaria di II grado “Emanuela Loi” di Nettuno ha celebrato la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo con una serie di manifestazioni ed attività organizzate nelle classi; gli alunni hanno avuto modo di riflettere assieme ai docenti riguardo una realtà così delicata. “L’obiettivo di questa giornata come è noto è aumentare la consapevolezza e la comprensione dell’autismo, una condizione neurologica che colpisce il modo in cui una persona comunica, socializza e percepisce il mondo intorno a sé- ha detto la Professoressa Teresa Abagnale, che si occupa dell’area inclusione della scuola superiore nettunese, che ha concluso: – è molto importante educare i ragazzi riguardo l’ autismo e sensibilizzare le persone sulle sfide che le persone con autismo e le loro famiglie affrontano quotidianamente”.

Soddisfatto il Dirigente Scolastico, Gennaro Bosso che ha dichiarato “È importante capire che l’autismo è una condizione altamente variabile e le persone con autismo hanno bisogni, interessi e punti di forza diversi. Nella nostra comunità scolastica è la Giornata della Consapevolezza dell’Autismo è stata anche una festa all’insegna della promozione ad una maggiore comprensione e rispetto per la diversità delle persone con autismo, non solo in questa giornata, ma ogni giorno dell’anno”.