Nettuno. Due fratelli arrestati per aver picchiato con calci, pugni e derubato un 50enne

Il personale della Polizia di Stato del commissariato Anzio Nettuno, ha dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Velletri nei confronti di due fratelli di 37 e 40 anni, entrambi di Nettuno. I due fratelli, a seguito di una intensa attivita’ d’indagine, erano stati individuati come gli autori dei fatti accaduti la sera del 18 febbraio scorso, quando un 50enne di Nettuno, con inaudita violenza, era stato malmenato e rapinato da due individui nei pressi di una farmacia. Nella circostanza, i due fratelli, armati di coltello, hanno colpito ripetutamente con calci e pugni la vittima impossessandosi del borsello con all’interno soldi ed il telefono cellulare, procurandogli lesioni guaribili in 30 giorni. L’attività investigativa degli uomini del Commissariato di Anzio Nettuno, coordinata dalla Procura di Velletri ha cosi’ permesso di ricostruire l’episodio e, dopo aver rintracciato i due fratelli presso la loro abitazione di Nettuno, li hanno condotti nel carcere di Velletri a disposizione della Autorita’ Giudiziaria.