Nettuno, il centro linguistico Hughes organizza il secondo seminario “Pearson”

Il Centro Linguistico Hughes, attivo da più di due decenni ad Anzio e da qualche tempo anche nella vicina Nettuno, continua la sua “missione” come capofila per la costruzione di un percorso formativo per il settore della pubblica amministrazione e in particolare per il mondo della scuola.

La prossima iniziativa caratterizzata in tal senso sarà il secondo seminario di formazione ed informazione “Pearson Connected English Learning Program”, rivolto ai docenti di lingua inglese delle scuole pubbliche primarie e secondarie di I e II grado. L’incontro formativo si terrà il 18 aprile dalle 15.30 alle 17.00 all’interno del Forte Sangallo di Nettuno, nella sala dei Sigilli.

L’evento segue quello dello scorso 26 settembre, che si è svolto invece ad Anzio presso il “Grande Hotel dei Cesari” sulla via Ardeatina, che ha riscosso notevole successo.

L’evento formativo è gratuito ed i docenti che si registreranno potranno ricevere l’attestato di frequenza. Obiettivi della sessione del 18 aprile è il maggiore coinvolgimento degli studenti nella cosiddetta fase di “reading” nell’ambito scolastico ed extrascolastico.

Per potersi registrare si potrà o inviare un sms watsapp al numero 3317632581 (Valerio Posseidoni) o al numero 3332996593 (intestato al Centro Linguistico Hughes) o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica mail@centrolinguisticohughes.it

Il centro di formazione linguistica “Hughes” è l’unico sul territorio ad essere riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione ed il Merito e ad essere commissione d’esame per le certificazioni internazionali d’inglese Pearson. Ha ottenuto inoltre il riconoscimento di centro di preparazione per le certificazioni certificazioni Cambridge ed è stato centro d’esame per le certificazioni d’italiano Dante Alighieri. In qualità di agente in Italia di due Istituti Linguistici britannici, organizza viaggi studio all’estero e summer campus in Italia. Il centro svolge inoltre da più di trent’anni traduzioni, anche legalizzate e fornisce corsi di lingua ed interpreti per consecutiva e simultanea ad aziende, istituti internazionali ed organizzazioni pubbliche, per le quali è accreditato nella piattaforma Mepa.