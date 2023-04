Per la Polizia, le celebrazioni per 171° Anniversario della fondazione sono anche l’occasione per premiare quei poliziotti che si sono distinti per coraggio o che abbiano evidenziato straordinarie capacità professionali e senso del dovere. Quest’anno promossi per merito gli assistenti capo coordinatori Mario Basso e Massimiliano Cerri, insieme all’agente scelto Silvia Oliviero, tutti in servizio al commissariato di Anzio-Nettuno (Roma), protagonisti nel 2016 dell’arresto di un cittadino cubano responsabile di omicidio, sequestro di persona e lesioni aggravate, che, armato di machete e coltello, stava minacciando di morte alcune suore.

Nella foto i tre agenti promossi con la dirigente del Commissariato di Anzio e Nettuno Dott.ssa Angela Spada.