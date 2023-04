Il Lions Club Anzio Nettuno Host organizza per sabato 15 aprile, dalle 9 alle 13 la pulizia della strada romana, con il Patrocinio della città di Nettuno, i soci del Club in collaborazione con i ragazzi del Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. Anzio-Nettuno 1.

“Il “Service” che consiste nella tutela monumentale, storica e ambientale del manufatto capitolino “Antica Strada Romana” che attraversa la pineta denominata “la Campana”, adiacente a via Selciatella, nasce da un protocollo d’intesa tra il Comune di Nettuno, proprietario del manufatto archeologico, e il Lions Club Anzio Nettuno Host che si è impegnato ad effettuare periodicamente la manutenzione (autunno e primavera). Negli ultimi anni – spiegano dal Club – l’attività è stata sospesa a causa della pandemia, ed ora, l’area archeologica di via la Selciatella si trova, purtroppo, in pessime condizioni.

L’iniziativa, dall’alto valore civico, si ripromette lo scopo di sensibilizzare tutte le fasce della popolazione cittadina alla cura ed al rispetto del nostro territorio a tutto tondo: storico, monumentale ed ambientale.

Tutte le cittadine e tutti i cittadini, qualsiasi età abbiano, sono invitati a partecipare (i minori dovranno essere accompagnati dagli adulti); i sacchi saranno disponibili sul posto, ma sarebbe bene portare al seguito dei guanti e dell’attrezzatura, di cui disponete, utile all’uopo. Importantissimo ….. non dimenticate tanta buona volontà ed il desiderio di aver cura del nostro ambiente e del nostro patrimonio storico-culturale”.

In caso di condizioni meteo avverse la pulizia della Strada Romana sarà rinviata a sabato 22 aprile.