Rifiuti sulla spiaggia, sporcizia e vecchie assi di legno incustodite, con chiodi arrugginiti, fanno da contorno alla nuovissima riviera di Mallozzi che da poco ha rifatto il look. Se da un lato infatti la passeggiata con i nuovi marciapiedi gode di pulizia e manutenzione giornaliere, la spiaggia sottostante, in inverno, è trascurata e in balia degli incivili che gettano rifiuti senza il minimo rispetto per l’ambiente.