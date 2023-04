Anzio. Rassegna cinematografica oggi il film “A letto con Sartre”

” _È bella questa musica, ma se non ci fosse nessuno ad ascoltarla, esisterebbe ancora…?_” È una frase contenuta nel film *A LETTO CON SARTRE*, del regista francese Samuel Benchetrit, in programma oggi, *MARTEDÌ 18 APRILE*, al *Cinema Astoria* di *Anzio*, agli orari: *16:30, 18:30 e 20:30*. Il film è una piacevole e bizzarra commedia che fa sorridere e gioca con gli stereotipi della mascolinità e del genere gangster, per suggerire la possibilità che l’arte e il teatro possano aiutare a dare un senso alla vita. A Dunkerque, un gruppo di criminali di provincia dediti a estorsioni e contrabbando si trovano alle prese con incarichi particolari. Uno di loro, invaghito di un’aspirante attrice

balbuziente, si fa coinvolgere nella messa in scena di uno spettacolo teatrale sulla vita sessuale di Sartre e Simone de Beauvoir. Quando la criminalità incontra la poesia nasce un film come A LETTO CON SARTRE, che cattura la quotidianità di personaggi abituati ad usare la violenza che, poco a poco, imparano a relazionarsi con il prossimo attraverso altri canali, siano quelli della poesia o dell’amore. Vi chiedete il motivo di quella citazione all’inizio di questo messaggio? Perché quella frase vale per tutte le forme artistiche. È bello questo film, ma se non venite voi a vederlo, che utilità ha proiettarlo…?