Il 20 aprile a Nettuno, presso l’aula Magna dell’Istituto S. Lucia Filippini, il Lions Club Anzio Nettuno Host ha organizzato la cerimonia di premiazione delle ragazze e dei ragazzi che si sono classificati al primo posto nell’ambito dei loro istituti nel concorso “Poster della Pace”.

Il service “poster della Pace” ormai alla sua XXXV edizione è un concorso internazionale dei Lions che su un tema attinente alla pace, coinvolge contemporaneamente in tutto il mondo milioni di alunni, di età compresa tra i 10 e 13 anni. Nello stesso tempo in ogni continente, con il supporto dei docenti e dei genitori, i ragazzi affrontano il tema universale della pace, esaminando il significato in profondità, meditando e confrontandosi sulle varie percezioni e sensibilità e, in ultimo, realizzando individualmente un disegno che traduca in immagini, colori ed emozioni il loro personale percorso esperienziale.

Dopo alcuni interventi di ringraziamento per la sentita partecipazione e per l’impegno profuso da tutti gli attori coinvolti nel progetto, il Presidente del Lions Club Anzio Nettuno Host Ermanno PATRIZIO, alla presenza delle Dirigenti Scolastiche del S. Lucia Filippini Prof.ssa Suor Fabiana ZIVACUDIS e dell’Istituto Comprensivo Nettuno III Prof.ssa Ramona BICA, ha premiato gli alunni primi classificati nell’ambito della propria scuola: Asia TAGIABOSCHI di Nettuno III; Melissa FRANCO di Nettuno IV; Irene CIARDELLA del S. Lucia Filippini e Valerio GALLO di Anzio V., consegnandogli una riproduzione su tela del loro lavoro, un attestato di partecipazione ed un interessante libro. Gli alunni ritirati i premi, su invito del Presidente, hanno descritto e commentato con qualche emozione ma con cura e dovizia le loro realizzazioni artistiche.

Alla piccola ma sentita cerimonia di premiazione hanno assistito oltre ai soci del Lions Club Anzio Nettuno Host, i genitori molto emozionati e fieri dei loro ragazzi e le docenti di arte/disegno che hanno seguito passo, passo il processo creativo dei loro discenti.