La Guardia di Finanza intercetta Tir con 650 chili di hashish, autista arrestato

Un autoarticolato con targa bulgara con a bordo oltre 650 chilogrammi di hashish è stato intercettato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, mentre percorreva l’autostrada Roma-Genova in direzione della Capitale.

Durante il consueto pattugliamento del territorio, le Fiamme Gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano lo hanno fermato per un controllo, nei pressi di una stazione di servizio dell’autostrada.

Alla richiesta dei militari di controllare il carico il conducente ha manifestato nervosismo inducendoli a ispezionare più accuratamente il mezzo, al cui interno, occultata in un un’intercapedine, hanno scoperto la droga.

La partita, una volta immessa nelle piazze di spaccio della Capitale, avrebbe fruttato oltre 6 milioni di euro.

Il conducente è stato arrestato per l’ipotesi di reato di traffico di stupefacenti e, in attesa del giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza dell’indagato.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in campo dalla Guardia di Finanza di Roma anche per il contrasto ai traffici illeciti.