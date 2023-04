Conclusi i lavori del progetto di street art “Giovani al Centro” con la realizzazione di murales sul palazzo dell’anagrafe di Piazza San Benedetto da Norcia.

Gli street artist Howen Poison, Steven e Noa hanno dipinto la parte superiore dell’edificio e gli studenti del Liceo Pablo Picasso e degli Istituti Via Copernico e Largo Brodolini di Pomezia si sono occupati della parte inferiore.

Artisti e ragazzi si sono confrontati con temi come la sostenibilità, l’ambiente e la storia del territorio, riprendendo i concetti fondamentali dell’educazione civica attraverso l’arte a tutela del patrimonio collettivo. Il concept raffigura gli elementi identitari e storici del territorio, proiettati verso una visione del futuro su cui le giovani generazioni sono invitate a riflettere e a immedesimarsi.

Il progetto è risultato tra quelli finanziati dalla Regione Lazio per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art, avviso pubblico “Lazio Street art 2022”, superando i progetti presentati da numerosi altri Comuni della Regione. Capofila di “Giovani al centro” è il Liceo Picasso, la coordinatrice è la prof.ssa Simonetta Trabocchini.