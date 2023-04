Riprende la Mostra Agricola di Campoverde: piante, fiori, animali, prodotti tipici, western show, laboratori del gusto

Riprende da oggi 29 aprile la Mostra Agricola Campoverde, che si protrarrà fino al 1° maggio dalle 8 alle 20 nell’Area Fiera di Campoverde, sulla Pontina.

La Fiera Nazionale dell’Agricoltura, organizzata dalla Tre M, è giunta alla 36esima edizione e rappresenta un appuntamento cardine del panorama fieristico nazionale, uno dei pochi appuntamenti del Lazio dedicati all’agricoltura. Il visitatore in fiera potrà trovare 350 stand tra mostra mercato, agricoltura, florovivaismo, prodotti tipici del Lazio e dell’Italia, zootecnia. Non solo: la Mostra Agricola Campoverde si caratterizza anche per gli appuntamenti paralleli: spettacoli, degustazioni e approfondimenti.

Proprio domani alle 15.30 nel salone dedicato ai “Laboratori del gusto” si parlerà di “Birrifici agricoli e recupero delle colture cerealicole”, nel corso dell’incontro con il produttore Alberto Ficarola (birra Losa) e l’esperto Alessandro Bernardi (Kingsale Irish Pub Nettuno). Alle 18 spazio all’olio e a “Come si degusta un olio: le DOP e le IGP dell’olio evo laziale”, laboratorio del gusto a cura del Capol.

Da domani, inoltre, torna il Western show “Special event” con prove di abilità e destrezza di cowboy e cowgirl e il campionato regionale di Team Penning, a cura di Marco Sterbini e della Federazione Italiana Turismo Equestre Trec – Ante.

Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio 2023 presso la Mostra Agricola Campoverde farà tappa il “Pullman Azzurro” della Polizia di Stato, per un progetto dedicato alla promozione della guida sicura con lo scopo di fornire ai visitatori della Fiera, soprattutto ai neopatentati e ai minorenni, un’esperienza legata alla sicurezza stradale. Alla fiera c’è uno stand della Polstrada di Aprilia per un contatto diretto con gli utenti. Importante anche la prevenzione. Il 30 aprile presso l’autoemoteca Avis nell’area fiera sarà possibile donare il sangue: tutti i donatori avranno l’ingresso omaggio, un gadget Avis, la colazione offerta e due biglietti gratuiti per tornare a visitare la fiera.

Inoltre, tra gli eventi: dimostrazione di trebbiatura con attrezzi d’epoca, esposizione macchinari agricoli d’epoca, salone del peperoncino con mostra fotografica, laboratori didattici, degustazione e vendita. Prevista anche la sfilata acconciature Flower & Fruit Show by Serendipity con la flower designer Savina Tatti e Latina Formazione Lavoro.

Per i bambini c’è la Fattoria didattica e il percorso zootenico con equini, suini, caprini, ovini e bovini; l’area Zoo delle Star a cura di Susy e Daniel Berquiny con dromedari, pellicani, struzzi, il Bue dei Watussi, Alpaca e mucche nane; la falconeria, l’addestramento cinofilo con Tobyas Popovici e uno sportello veterinario in collaborazione con la Asl. In Fiera c’è inoltre il Kinder Circus, il circo più piccolo d’Europa con spettacoli circensi a ripetizione tutto il giorno.

La Mostra Agricola Campoverde gode del patrocinio del Comune di Aprilia, Provincia di Latina, Camera di Commercio Frosinone Latina, Arsial, Camera di commercio italo orientale e Arga Lazio ed è calendarizzata dalla Regione Lazio come “manifestazione nazionale”.