Diffida legale alla giornalista Linda Di Benedetto dal Gruppo Angelucci

RETE #NOBAVAGLIO

I rapporti tra sanità pubblica e privata, diffidata giornalista de La Notizia: “Ma perché non spiegare?”

La giornalista Linda Di Benedetto ha ricevuto una diffida dai legali del gruppo Angelucci a seguito di alcuni articoli pubblicati dalla testata La Notizia sui rapporti tra Regione e l’importante gruppo della sanità privata del Lazio. Colpisce il fatto di come un imprenditore, con interessi anche nell’editoria, preferisca diffidare una giornalista invece che spiegare. Ci si domanda perché invece che diffidare non si voglia favorire una informazione il più possibile completa. Non dovrebbe essere un interesse di tutti? A cominciare da un imprenditore-editore? La Rete Nobavaglio invita la collega Di Benedetto a insistere nel suo lavoro che ha sempre svolto con professionalità.

Sull’argomento interviene anche la ex senatrice Elena Fattori: “Sanità privata nel Lazio? vietato sapere. Solidarietà alla giornalista Linda Di Benedetto che, per la sua indagine giornalistica sui rapporti tra Regione Lazio e sanità privata, è stata diffidata dai legali del gruppo Angelucci, importante gruppo di sanità privata nel Lazio.

Noi cittadini laziali, orfani di una assistenza sanitaria decente invece vogliamo sapere che fine fanno i soldi pubblici per la salute”.

La redazione di Inliberauscita esprime solidarietà alla collega Linda Di Benedetto