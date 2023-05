Nettuno. ‘La marcia dei mille’. Studenti “Per la legalità e contro le mafie”

Entusiasmo e grande partecipazione alla marcia degli studenti “Per la legalità contro le mafie” in occasione del 31° anniversario della strage di Capaci in cui furono uccisi il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la scorta.

Oltre mille studenti degli istituti superiori di Nettuno hanno percorso le strade della cittadina del litorale con cartelli e striscioni, accompagnati dai docenti che per l’occasione indossavano magliette con disegni e slogan contro la mafia. Tanti gli striscioni portati dai ragazzi: “Per la legalità, il silenzio è mafia”, “i ragazzi fuori per Emanuela Loi”, “Contro la mafia e l’illegalità” e i cartelli per ricordare gli eroi antimafia: Peppino Impastato, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

La marcia, organizzata dall‘Istituto Tecnico Luigi Trafelli di Nettuno con il patrocinio del Comune di Nettuno e in collaborazione con la Rete NoBavaglio, ha visto la partecipazione convinta dell‘Istituto Emanuela Loi e dell’istituto Apicio Colonna Gatti di Nettuno.

Arrivati a piazzale San Rocco con i ragazzi seduti a terra, la professoressa Alessandra Valenza ha illustrato le motivazioni della marcia. A seguire poi i saluti dei dirigenti scolastici della dott.ssa Sabrina Zottola dell’Itis Trafelli, dott. Gennaro Bosso dell’Istituto E. Loi e la dott.ssa Renata Coppola del’Istituto Apicio Colonna Gatti. Presente anche la garante dell’infanzia Maria Baldo.

Significativo l’intervento del Prefetto e commissario Antonio Reppucci che dopo aver ricordato lo scioglimento per mafia del comune di Nettuno, ha sottolineato “l’importanza che ha per i ragazzi l’essere sensibilizzati, da parte della scuola, sulle vicende del luogo in cui vivono e su tematiche così importanti come la lotta alla mafia. Soffermandosi più volte sulla “responsabilità che si ha nello scegliere chi eleggere quando ci si reca alle urne”. Reppucci si è poi complimentato con dirigenti e docenti per la bella iniziativa, ringraziando i ragazzi, le Forze dell’ordine la Polizia locale e la Protezione civile per il supporto dato all’ordinato svolgimento dell’evento.

A seguire gli interventi degli studenti che con parole chiare hanno espresso il loro “no alle mafie e si alla legalità”. “Il messaggio che vogliamo lanciare oggi è che sì la mafia uccide ma anche il silenzio e noi non vogliamo stare zitti- ha detto nel suo intervento un ragazzo- La mafia inizialmente può sembrare una protezione, con le varie promesse che ci offre, ma la mafia non fa nulla in cambio di nulla”.

A concludere l’intervento di Claudio Pelagallo giornalista della Rete Nobavaglio che ha affermato “Siamo qui oggi come giornalisti della Rete No Bavaglio perché crediamo sia necessario formare cittadini attivi, socialmente coinvolti, eticamente responsabili questo è compito della scuola, delle istituzioni, dei media, delle famiglie e dei singoli individui”. La manifestazione si è conclusa con un grande applauso dei partecipanti.

Le foto della manifestazione