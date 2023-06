Sabato 3 giugno all’interno dell’Istituto per Ispettori di Nettuno, messo a disposizione dal direttore Vincenzo Avallone, si è svolta la “cerimonia della Campanella” che sanciva il passaggio tra il presidente uscente Osvaldo Pepe, nominato nella circostanza presidente emerito, e il nuovo eletto Francesco Elviretti, presidente della sezione Anps di Nettuno (associazione della polizia di Stato). Davanti al presidente nazionale Michele Petrnoster, arrivato da Roma per l’occasione, oltre al neo eletto, hanno firmato il vice presidente Arnaldo Corsi, il segretario Canta Medea, i consiglieri Giorgio La Rosa, Giovanni Buttacchio, Antonino Curtale e Rocco Porcelluzzi, i sindaci Michele Vigilante, Vito Zizzi e Aniello Liccardo. Alla cerimonia, alla quale era presente anche il commissario straordinario del comune prefetto Antonio Reppucci, è seguito un incontro dove sono state tracciate le linee guida per i compiti futuri dell’associazione, soprattutto in campo sociale.