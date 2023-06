“Ventuno, le donne che fecero la Costituzione”, oggi a Villa Sarsina la presentazione del libro

È in programma ad Anzio, questo pomeriggio, lunedì 5 giugno alle 18.00, la presentazione del libro “Ventuno, le donne che fecero la Costituzione”. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Oltremente e si svolgerà presso Villa Corsini Sarsina, con il Patrocinio del Comune.

Dopo i saluti della Commissione Straordinaria, che sarà rappresentata dal dottor Agostino Anatriello, interverranno gli autori – Angela Iantosca e Romano Cappelletto. L’incontro sarà moderato dal giornalista Giovanni Del Giaccio.

IL TESTO

“Chi sono le ventuno donne che hanno contribuito all’elaborazione della Costituzione italiana? Quali sono le loro storie, la provenienza, le battaglie che hanno portato avanti, sacrificando spesso la vita privata e la propria famiglia in nome di un bene comune? Questo libro prova a raccontarlo attraverso le loro stesse voci, con una narrazione in prima persona che restituisce ai lettori la passione di chi ha partecipato alla ricostruzione di un Paese appena uscito da una devastante guerra. Il testo, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, intende ricordare quelle figure, spesso dimenticate, che hanno lottato senza mai tirarsi indietro e mostrare quanta strada ci sia ancora da fare, oggi, per attuare i princìpi e le battaglie di ieri”.

GLI AUTORI

Angela Iantosca: giornalista e scrittrice, collabora con diverse testate. Ha pubblicato due saggi-inchiesta: “Onora la madre. Storie di ‘ndrangheta al femminile” (Rubbettino, 2013) e “Bambini a metà. I figli della ‘ndrangheta” (Giulio Perrone editore, 2015), con il quale è stata finalista del Premio Piersanti Mattarella 2016 e vincitrice del Premio Speciale Onlus Memoria nel Cuore. È stata insignita inoltre del Premio Nazionale Olmo 2016. Dal 2014 è ambasciatrice del Telefono Rosa.

Romano Cappelletto: dopo la laurea in Filosofia presso l’Università La Sapienza di Roma, inizia a lavorare nel mondo dell’editoria collaborando per l’editing e la correzione di bozze con Mondadori. Nel 2003 inizia la sua collaborazione con Paoline: prima nella segreteria della Direzione Commerciale e poi nell’Ufficio Marketing e Comunicazione. Dal 2012 è il referente dell’Ufficio Stampa Paoline. Nel 2019 ha pubblicato con Paoline Poveri noi! Don Piero Sigurani: la rivoluzione della carità, scritto con Elisa Storace.